''Messi bizim takıma imza atıyordu"

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ı çalıştıran Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino, vatandaşı Lionel Messi hakkında dikkat çeken bir anekdot paylaştı.
Sky Sports'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Espanyol'da oyuncu olduğu dönemle ilgili şunları paylaştı:
"Ben Espanyol'da oynarken, ondan bahsetmeye başlamışlardı. Barça'nın akademisinde oynayan küçük bir çocuktan konuşuyorlardı. Daha sonra Barcelona'nın Joan Gamper Kupası'nda Juventus'a karşı oynadığı sezon Messi'nin Espanyol'la imzalamaya çok ama çok yaklaştığını duydum. Ancak o kupada çok iyi bir performans gösterince Barça onu takımda tutmaya karar verdi."
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