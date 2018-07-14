Maurizio Sarri, Chelsea'nin yeni teknik direktörü oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Conte'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'nin getirildiğini resmen açıkladı. İngiliz ekibi tecrübeli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
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