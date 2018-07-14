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Maurizio Sarri, Chelsea'nin yeni teknik direktörü oldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.07.2018 11:48 | Son Güncelleme

Chelsea, Conte'den boşalan teknik adamlık koltuğuna Maurizio Sarri'nin getirildiğini resmen açıkladı.

Maurizio Sarri, Chelsea'nin yeni teknik direktörü oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Conte'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'nin getirildiğini resmen açıkladı. İngiliz ekibi tecrübeli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Maurizio Sarri chelsea İngiltere Premier Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sarri Napoli de farklı oyun tarzı geliştiren teknik adamdır, Chelsea deki daha güçlü kadroyla, Avrupa'ya damga vurur, seviyorum bu adamın oyun tarzını...
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