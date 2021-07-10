SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Maurizio Sarri'den Jose Mourinho sözleri

Maurizio Sarri'den Jose Mourinho sözleri

10.07.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lazio'nun yeni hocası Maurizio Sarri, ilk röportajında Roma ve Jose Mourinho'ya ilişkin soruları yanıtladı.

Maurizio Sarri'den Jose Mourinho sözleri

Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, ilk röportajında ezeli rakipleri Roma'nın başına geçen Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

Sarri Roma derbisi ve Mourinho ile ilgili sorulan soruya "Mourinho'yla daha önce tanışmıştım. Harika bir insan ve onu çok severim, benden daha çok kupası var ama bu Roma derbisi için bir anlam ifade etmiyor" sözlerini kullandı.

"Derbide olabildiğince keyifli maçlar için elimizden geleni yapacağız" diyen Sarri takımı tanıyıp istedikleri oyunu oynatmaya başladıktan sonra şampiyonluk yolunda yürüyeceklerinden şüphe duymadığını söyledi.

(SPORX)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyorOnyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyor
PARTNERKalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu!Kalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu!
Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor!Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor!
Anahtar Kelimeler:
Roma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Hafta sonu ezeli rakibe imzayı atıyor!

Hafta sonu ezeli rakibe imzayı atıyor!

Ghezzal ile her konuda anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile her konuda anlaşma sağlandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Galatasaray'dan bir transfer daha! Teklife evet dedi

Galatasaray'dan bir transfer daha! Teklife evet dedi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.