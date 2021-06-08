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Maurizio Sarri, Lazio'da! İşte detaylar

08.06.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Juventus'ta çalışan Maurizio Sarri, Inzaghi ile yollarını ayıran Lazio'nun başına geçti.

Maurizio Sarri, Lazio'da! İşte detaylar

Bir dönem Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları arasında gösterilen Maurizio Sarri, Lazio ile anlaşmaya vardı.

Deneyimli İtalyan teknik adam, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3,5 milyon euro garanti ücret alacak.

Öte yandan sözleşmede Avrupa'daki ve ligdeki başarıya bağlı çeşitli bonuslar da yer alıyor.

Juventus'taki görevinden bir önceki sezonun sonunda ayrılan 62 yaşındaki teknik adam, ancak kontratı feshedilmediği için Torino ekibinden maaş almaya devam etmişti.


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