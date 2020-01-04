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  4. Mauro Camoranesi, Slovenya ekibi Tabor Sezana'nın teknik direktörü oldu

Mauro Camoranesi, Slovenya ekibi Tabor Sezana'nın teknik direktörü oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.01.2020 21:50 | Son Güncelleme

Bir dönem Juventus forması ile efsaneleşen Mauro Camoranesi, Slovenya ekibi Tabor Sezana'nın teknik direktörü oldu. Tabor Sezana, Camoranesi'nin teknik direktörlüğünü yapacağı 4. ekip olacak.

Mauro Camoranesi, Slovenya ekibi Tabor Sezana'nın teknik direktörü oldu

Slovenya 1. Futbol Ligi ekibi Tabor Sezana'da teknik direktörlük için Arjantin asıllı İtalyan çalıştırıcı Mauro Camoranesi ile anlaşma sağlandı.

Tabor Sezana Kulübü, teknik direktör Almir Sulejmanovic'in yerine göreve getirilen 43 yaşındaki Camoranesi ile Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya ekibi Juventus'ta forma giydiği dönemle futbolseverlerin aklında yer eden Camoranesi, İtalya Milli Takımı ile 2006 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

Camoranesi, 2014'te futbolu bıraktıktan sonra Meksika'da Coras ve Chiapas, Arjantin'de ise Tigre'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Slovenya liginde 20 haftada 19 puan toplayan Tabor Sezana, düşme hattının 2 puan üstünde 8. sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Futbol mauro camoranesi tabor sezana teknik direktör

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