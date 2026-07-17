Mauro Icardi ayrılığının nedeni oldu! İşte Arjantinli'nin yeni adresi

Galatasaray'da bir dönemin simgesi haline gelen Mauro Icardi ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulübün veda paylaşımını saat 22.49'da yapması dikkat çekerken, ayrılığın perde arkasında hem kadro planlaması hem de teknik heyetin raporunun etkili olduğu öğrenildi.

AYRILIĞIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yönetimin Icardi ile yeni sözleşme imzalamamasında en önemli etkenlerden biri, 10+4 yabancı oyuncu kuralı oldu. 33 yaşındaki golcüye kontenjanda yer açılamayınca genç oyunculara alan açılması amacıyla ayrılık kararı alındı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da sezon öncesi hazırlık kampını kaçıran Arjantinli yıldızla devam edilmesini istemediği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının, bugüne kadar süreci idare ettiği ancak oyuncunun çalışmalara katılmak yerine tatiline devam etmesinin kararın netleşmesinde etkili olduğu ifade edildi.

22.49 DETAYI

Okan Buruk'un "Icardi'yi beklememiz transferi yavaşlatıyor" sözlerinin ardından taraftar baskısının arttığı kaydedildi. Yönetimin de oluşan bu baskıyı azaltmak amacıyla veda açıklamasını saat 22.49'da yayımladığı öne sürüldü.

YENİ ADRESİ MEKSİKA

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine Meksika'da devam etmeye hazırlandığı iddia edildi. Brezilyalı gazeteci Luiz Carlos Largo'nun haberine göre, Toluca ile yürütülen görüşmelerde sona gelindi ve anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.