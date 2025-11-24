SPOR

Mauro Icardi'den Fenerbahçe sorusuna çarpıcı cevap!

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak kritik Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesinde hem takımın durumu hem de kendi performansına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi’ndeki Union Saint-Gilloise maçı öncesi takımın form durumu ve kendi hazırlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcü, basın toplantısında Fenerbahçe ile ilgili yöneltilen soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.

"BİR HAYALİMİZ VAR"

Mauro Icardi den Fenerbahçe sorusuna çarpıcı cevap! 1

"Yarın çok önemli bir maçımız var. Bir hayalimiz, bir isteğimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaya devam etme ve tur atlama. İlk maçta kaybettikten sonra 3 maç üst üste 3 önemli galibiyet elde ettik. Yarın 1 tane daha olacağına inanıyoruz. Pozitif seriye devam etmek istiyoruz. Birçok oyuncu var oynamayacak olan ama oynayan herkes hazır olacaktır ve elinden gelen her şeyi yapacaktır takım için."

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Mauro Icardi den Fenerbahçe sorusuna çarpıcı cevap! 2

"Eleştiriler bu oyunun bir parçası. Takım içinde önemli bir oyuncuyum, kaptanım. Yüzde yüz her zaman oynamak isterim. Cevap verme durumunda oldum hakkımda konuşulanlarla ilgili. Ciddi bir sakatlık yaşadım. DÖneli 4-5 ay oldu. Takımla birlikteyiz. Her gün en iyi şekilde çalışıyorum. Tam olarak bilmiyorum yüzde kaçtayım. Son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım. Galatasaray'da hep sakatlıklarla, rahatsızlıklarla oynadım. Topuğumda, bileğimde bir sıkıntı oluyor, iğneyle oynuyorum. Ben hep ağrılarla oynadım. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

FENERBAHÇE SORUSUNA CEVAP

Mauro Icardi den Fenerbahçe sorusuna çarpıcı cevap! 3

"USG maçını kendisi için çıkış maçı olarak görüyor mu? 1 gol atma şansı olsa bu maçta mı Fenerbahçe maçında mı atmak isterdi?"

Mauro Icardi: "Oyuna girip gol atma şansı yakaladım son maçta. Bu sene 12 maçta oynadım, 7 golüm var. Saha içerisinde konuşuyorum. Kimseye açıklama yapmam gerekmiyor dışarıda. Mümkün olduğu zaman hocam oynatıyor beni. Ben de elimden geleni yapıyorum. Hocam karar veriyor, o çalıştırıyor ekibi. En iyi takım nasıl olacaksa her maça o şekilde çıkıyor. Benim işim goller atmak. Derbide oynamak ve gol atmak önemli ama şu anda yarınki maça odaklanıyoruz. Amaçlarımıza ulaşmak için en üst seviyede devam etmek istiyoruz. Büyük bir takımımız ve büyük bir şansımız var. Bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Konsantre olacağımız şey bu. Daha sonra derbiye bakarız."

size güveniyoruz aslanlar iki maçıda alırsınız siz türkiyenin en şeefli en iyi takımısınız
