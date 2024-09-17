SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mauro Icardi'den Fenerbahçe sürprizi! Telefonla arayıp Okan Buruk ile görüştü

Mauro Icardi'den Fenerbahçe sürprizi! Telefonla arayıp Okan Buruk ile görüştü

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.09.2024 08:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakatlığı sebebiyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu. Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız oyuncu Okan Buruk'u arayıp Fenerbahçe maçı hakkında talepte bulundu.

Mauro Icardi'den Fenerbahçe sürprizi! Telefonla arayıp Okan Buruk ile görüştü
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Bir süredir takımdan uzak kalan Icardi'nin Okan Buruk'u arayarak Fenerbahçe maçı için görüştüğü öğrenildi.

OYNAMAK İSTİYOR

1eebe2c0ef734606af8a91921fb55ec1

Hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında sahada olmak isteyen Icardi, yapılacak kontrollerin ardından olumlu rapor gelirse oynamak istiyor. Bu isteğini Okan Buruk'a telefonda ileten Icardi, tecrübeli çalıştırıcıdan forma şansı bekliyor.

OKAN BURUK RİSKE ETMEK İSTEMİYOR

Screenshot_2

Şampiyonluk yolunda Icardi'nin önemini bilen Okan Buruk, Icardi'yi tam olarak iyileşmeden oynatmak istemiyor. Bu sebeple Perşembe günü yapılacak kontrollerden çıkacak sonuca göre yıldız oyuncunun Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı belli olacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Narin cinayetinde merak edilen bir soru daha yanıt buldu!

Narin cinayetinde merak edilen bir soru daha yanıt buldu!

Leva 19 TL, Lari 13 TL oldu, bu kez onları da kaçırdılar

Leva 19 TL, Lari 13 TL oldu, bu kez onları da kaçırdılar

29 yaşında bırakma kararı! "Artık bıktım"

29 yaşında bırakma kararı! "Artık bıktım"

Lionel Messi'nin son hali görenleri üzdü! ''Ne olmuş bu adama böyle?"

Lionel Messi'nin son hali görenleri üzdü! ''Ne olmuş bu adama böyle?"

Skandal pankartı görünce oyundan kendi attırdı!

Skandal pankartı görünce oyundan kendi attırdı!

Mauro Icardi'den Fenerbahçe sürprizi! Telefonla arayıp Okan Buruk ile görüştü

Mauro Icardi'den Fenerbahçe sürprizi! Telefonla arayıp Okan Buruk ile görüştü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.