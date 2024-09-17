Mauro Icardi'den Fenerbahçe sürprizi! Telefonla arayıp Okan Buruk ile görüştü

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Bir süredir takımdan uzak kalan Icardi'nin Okan Buruk'u arayarak Fenerbahçe maçı için görüştüğü öğrenildi.
Hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında sahada olmak isteyen Icardi, yapılacak kontrollerin ardından olumlu rapor gelirse oynamak istiyor. Bu isteğini Okan Buruk'a telefonda ileten Icardi, tecrübeli çalıştırıcıdan forma şansı bekliyor.
Şampiyonluk yolunda Icardi'nin önemini bilen Okan Buruk, Icardi'yi tam olarak iyileşmeden oynatmak istemiyor. Bu sebeple Perşembe günü yapılacak kontrollerden çıkacak sonuca göre yıldız oyuncunun Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı belli olacak.