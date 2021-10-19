Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya tehdit!

Futbol dünyasının en çok konuşulan evliği sona erecekken Arjantinli yıldız, ihanetle suçlayan eşiyle buluştu. Kısa sürede gönlünü almayı başardı.

SAMİMİ POZLAR

Eşiyle bir araya gelen Mauro İcardi, samimi pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Bu pozlar evliliğin bitmediğinin simgesi oldu adeta. Wanda Nara, "Bir o...pu için aileni bırakmaya değer miydi?" paylaşımı yapıp, birlikte oldukları tüm fotoğrafları silmişti.

OLAY İDDİA: TEHDİT ETTİ

Eşi ve menajerliğini yapan Wanda Nara ile yaşadığı ilişki nedeniyle gündemden düşmeyen Mauro Icardi'nin, Nara'yı, takımı Paris Saint-Germain'den ayrılmakla tehdit ettiği iddia edildi.

Arjantinli model ve aktris China Suarez ile eşini aldattığı iddia edilen Arjantinli golcünün, Nara'nın, kendisiyle barışmazsa PSG'den ayrılmakla tehdit ettiği kaydedildi.

28 yaşındaki golcünün Fransız devinden ayrılması durumunda, Juventus, Tottenham veya Newcastle United'a transfer olabileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

"Aileni mahvettin" şeklinde bir paylaşım yapan Wanda Nara, Icardi'yi sosyal medya hesaplarında takipten çıkarmış ve ikilinin boşanma aşamasında olduğu öne sürülmüştü.



