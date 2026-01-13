SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Mauro Icardi'den "yok artık" dedirten performans! 2 dakikada 2 penaltı kaçırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Fethiyespor'a konuk olduğu maçta tarihi bir olay yaşandı. Sarı-Kırmızılıların gol makinesi Mauro Icardi, penaltı noktasında kariyerinin en kötü anlarını yaşadı. Arjantinli yıldız, 2 dakika içinde iki kez beyaz noktanın başına geçti, ikisinde de kaleciyi geçemedi!

Mauro Icardi'den "yok artık" dedirten performans! 2 dakikada 2 penaltı kaçırdı
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile karşılaştığı mücadele, Mauro Icardi'nin kaçırdığı penaltılarla hafızalara kazındı. Maçın golsüz eşitlikle devam ettiği anlarda Sarı-Kırmızılılar üst üste penaltı kazanarak öne geçme şansı yakaladı ancak Arjantinli süperstar şanssızlığını kıramadı.

KALECİ DEVLEŞTİ, ICARDI YIKILDI!

Mauro Icardi den "yok artık" dedirten performans! 2 dakikada 2 penaltı kaçırdı 1

İlk penaltı vuruşunda topun başına geçen Icardi'nin şutunu Fethiyespor kalecisi kurtardı. Ancak hakem ihlal gerekçesiyle veya hemen ardından gelişen pozisyonda bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

İKİNCİYİ DE KAÇIRDI

Mauro Icardi den "yok artık" dedirten performans! 2 dakikada 2 penaltı kaçırdı 2

Herkes "Icardi bu sefer affetmez" derken, Arjantinli yıldız 2 dakika arayla kullandığı ikinci penaltı vuruşundan da yararlanamadı. Kaçan goller sonrası büyük bir şok yaşayan Icardi, elleriyle yüzünü kapatarak üzüntüsünü yaşarken, Fethiyespor tribünleri ve kalecisi büyük sevinç yaşadı.

MAURO ICARDI TEBRİK ETTİ

Mauro Icardi den "yok artık" dedirten performans! 2 dakikada 2 penaltı kaçırdı 3

Mauro Icardi, kurtardığı penaltılar sonrası Arda Akbulut'u tebrik etti.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de transfer ateşi yandı! Başkan Sadettin Saran bombayı patlattı: "İmza an meselesi!"Fenerbahçe'de transfer ateşi yandı! Başkan Sadettin Saran bombayı patlattı: "İmza an meselesi!"
Burak Yılmaz'ın gözü döndü, hakemin üzerine yürüdü! Tarihi ceza kapıdaBurak Yılmaz'ın gözü döndü, hakemin üzerine yürüdü! Tarihi ceza kapıda

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
penaltı Mauro Icardi galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Galatasaray İstanbul'a getirdi! Fenerbahçe imza attırıyor!

Galatasaray İstanbul'a getirdi! Fenerbahçe imza attırıyor!

İran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktı

İran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktı

Ek gümrük vergisi koydu, aralarında Türkiye de var

Ek gümrük vergisi koydu, aralarında Türkiye de var

Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.