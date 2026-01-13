Mauro Icardi'den "yok artık" dedirten performans! 2 dakikada 2 penaltı kaçırdı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile karşılaştığı mücadele, Mauro Icardi'nin kaçırdığı penaltılarla hafızalara kazındı. Maçın golsüz eşitlikle devam ettiği anlarda Sarı-Kırmızılılar üst üste penaltı kazanarak öne geçme şansı yakaladı ancak Arjantinli süperstar şanssızlığını kıramadı.

KALECİ DEVLEŞTİ, ICARDI YIKILDI!

İlk penaltı vuruşunda topun başına geçen Icardi'nin şutunu Fethiyespor kalecisi kurtardı. Ancak hakem ihlal gerekçesiyle veya hemen ardından gelişen pozisyonda bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

İKİNCİYİ DE KAÇIRDI

Herkes "Icardi bu sefer affetmez" derken, Arjantinli yıldız 2 dakika arayla kullandığı ikinci penaltı vuruşundan da yararlanamadı. Kaçan goller sonrası büyük bir şok yaşayan Icardi, elleriyle yüzünü kapatarak üzüntüsünü yaşarken, Fethiyespor tribünleri ve kalecisi büyük sevinç yaşadı.

MAURO ICARDI TEBRİK ETTİ

Mauro Icardi, kurtardığı penaltılar sonrası Arda Akbulut'u tebrik etti.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)