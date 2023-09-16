SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mauro Icardi durdurulamıyor! Şuta kafa attı, gollerine devam etti...

Mauro Icardi durdurulamıyor! Şuta kafa attı, gollerine devam etti...

16.09.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Samsunspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’de 5. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, evinde Samsunspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların 4. golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi attı.

ŞUTA KAFASIYLA VURDU

Screenshot_2

Müsabakanın 67. dakikasında sahneye çıkan Icardi, ceza sahası dışı sağından Hakim Ziyech’in şutunda ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

6e3c98971eebe95ba4c621d7249f1b0d

30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 5’e çıkardı. Başarılı futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti. Icardi, bu sezon toplamında ise 7. golüne ulaştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakikada sahada kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray, evinde 9 maçtır yenilmiyor!G.Saray, evinde 9 maçtır yenilmiyor!
Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonunda itiraf!Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonunda itiraf!
Derbide tarihi fark! 49 yıl sonra bir ilk...Derbide tarihi fark! 49 yıl sonra bir ilk...
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Mauro Icardi galatasaray Süper Lig maçı süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.