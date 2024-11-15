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Mauro Icardi duruşmaya katılmadı! Wanda Nara'nın avukatından dikkat çeken açıklama geldi: Bu dava ülke dışına taşabilir!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.11.2024 23:44
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla kendisi hakkında açtığı davanın duruşmasına katılmadı.

Mauro Icardi duruşmaya katılmadı! Wanda Nara'nın avukatından dikkat çeken açıklama geldi: Bu dava ülke dışına taşabilir!

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, sanal ortamda gerçekleşen duruşmaya Icardi'nin katılmadığını belirtti.

''NARA'NIN YAŞADIKLARI HİÇ HOŞ DEĞİLDİ''

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Rosenfeld, Icardi'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini dile getirerek, "Duruşmada olup bitenler aydınlatıldı. Nara'nın yaşadıkları hiç hoş değildi. Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor." dedi.

ŞİKYATTEN VAZGEÇMEYECEK

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Rosenfeld, Icardi'nin Türkiye'de ikamet ettiğini hatırlatarak, "Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım." ifadesini kullandı.
Nara'nın güçlü bir kadın olduğunu vurgulayan Rosenfeld, şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti ve konunun evveliyatının yalnızca iki günlük bir mesele olmadığını, aylardır devam eden bir süreç olduğunu ifade etti.

ICARDI NE DEMİŞTİ?

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Arjantin'de bir televizyon kanalına konuşan Icardi, Nara'nın suçlamalarına yanıt vermişti. Icardi, "Hepsi Wanda'nın abartması. Ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve benim haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve olanları kişisel amaçları için çarpıtıyor. Mesajlarımı sağa sola yaydı ve beni tüm dünyanın önünde aptal durumuna düşürdü; bu da psikolojik şiddettir." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi
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