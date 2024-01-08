''Mauro Icardi, Fenerbahçe maçında yumruk yedi'' Okan Buruk'tan yeni iddia!

Galatasaray, Süper Lig’in 19’uncu haftasında konuk ettiği Konyaspor’u 3-0 mağlup etti. Rams Park’ta oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

"ICARDI, FENERBAHÇE MAÇINDA YUMRUK YEDİ"

Okan Buruk, "Icardi'nin durumu speküle ediliyor. Ortalığı karıştırmak isteyenler olacaktır. Bunlar ufak hesaplar ama yapılıyor. Bu ufak hesaplar içinde olmamak lazım. Süper Kupa maçında maskeyle yer almasını düşündük ondan sonra operasyon olur mu diye düşündük. Icardi, Fenerbahçe maçında yumruk yedi, direğe itildi, rakibin ayağı altında kaldı. Orada birçok yerine darbe aldı!" dedi.

"MAURO ICARDI BİRKAÇ HAFTA DİNLENECEK"

Okan Buruk, "Mauro Icardi uzun zamandır iğneyle oynadı. Tam olarak kendi istediği verimi veremedi. Saha içinde olması da bizim için önemli. Çok iyi niyetli davrandı. Uzun zamandır, ne zaman ara veririz diye düşündük iyileşmesi için. Yüzündeki sakatlıkla birlikte birleştirdik. Sağlık ekibimiz, Icardi ve ben beraber konuştuk. Oynadığı takdirde kötü bir şey olabilir. Görme kaybı olabilir alacağı darbeye göre. Ayağının da ne zaman iyileşeceğini düşündük. Gerekli tedaviler başladı. Bir süre dinlenip bizimle beraber olacak. Mauro hep oynamak istiyor ama birkaç hafta dinlenecek. Bomba gibi başlayıp sezona sonuna kadar Galatasaray'ın başarısına önemli bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.





