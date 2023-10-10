Mauro Icardi geri dönüyor! Arjantin'in geniş oyuncu havuzuna dahil edildi ve müzakereler başladı...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 resmi karşılaşmada 12 kez ağları havalandırdı. Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 8, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 6 kez topu filelere gönderdi.

MÜZAKERELER BAŞLADI

Arjantin Milli Takımına geri çağırılmak için görüşmelere başlayan Icardi için durum oldukça ciddi. Gösterdiği performans sonrası ülkesinde de gündeme oturan Icardi'nin her an kafileye çağırılabileceği ifade edildi.

HAVUZA DAHİL EDİLDİ

Arjantin Milli Takımının geniş oyuncu havuzuna yeniden dahil edilen Icardi'nin bu gelişmeden dolayı çok sevinçli olduğu aktarıldı. Teknik heyet ile yapılan görüşmeler sonucu olumlu rapor çıkarsa Icardi yeniden milli takıma dönecek.

