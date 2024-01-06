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Mauro Icardi hakkında olay yaratan iddialar! Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaştı...

06.01.2024 18:20 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcünün; göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildiğini açıklamıştı. Sakatlığının ciddi olduğu öğrenilen Icardi için Galatasaraylı taraftarlar üzülürken Icardi'nin paylaşımı kafa karıştırdı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmıştı.

"MASKE YARDIMIYLA OYNAYABİLECEKTİR"

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

TATİLDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

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Galatasaray'ın bu açıklamayı yapmasından 1 gün sonra eşi ve çocuklarıyla Dubai'de tatilde olduğu ortaya çıkan Icardi kafaları karıştırdı. Sakat olmasına rağmen dalış yapan ve havuza giren Icardi'nin yüzündeki problemin çok da ciddi olmadığı iddia edildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF VAR

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Icardi'nin bu davranışının ardından Galatasaraylı taraftarların yüreğine kuşku düştü. Suudi Arabistan'dan teklif olmasından dolayı Icardi'nin kafasının karıştığı ifade ediliyor...

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