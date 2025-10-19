Mauro Icardi için transfer açıklaması geldi! Galatasaray ile sözleşmesi bitiyordu...

Galatasaray'da adı son dönemde transferle anılan Mauro Icardi için Uruguay ekibinden açıklama geldi.

"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZÜN DE İLGİ GÖSTERDİĞİNİ SANMIYORUM"

Ignacio Ruglio açıklamasında, "Bir süredir benimle konuşmayan birçok kişi bana mektup yazarak bu konuyu sordu" diyerek giren başkan, "Henüz bir şey duymadım. İddiaların nereden çıktığını bilmiyorum ama sosyal medyada artık beni şaşırtan hiçbir şey yok. Teknik direktörümüzün de ilgi gösterdiğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

10 MAÇTA 5 GOL ATTI

Galatasaray'ın son olarak Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız bu sezon 10 maçta 5 gollük skor katkısı yaptı.