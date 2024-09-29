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Mauro Icardi ligdeki 2. golünü kaydetti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.09.2024 15:32
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Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında attığı golle Trendyol Süper Lig’de bu sezon 2. gol sevincini yaşadı.

Mauro Icardi ligdeki 2. golünü kaydetti
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti.

Müsabakanın 34. dakikasında sol taraftan Ismail Jakobs’un kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Icardi topu düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0’a geldi.

31 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 2. golünü kaydetti. Arjantinli futbolcunun bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 golü bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Mauro Icardi’nin yerine 74. dakikada Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.

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son dakika galatasaray icardi
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