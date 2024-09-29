Mauro Icardi ligdeki 2. golünü kaydetti

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti.

Müsabakanın 34. dakikasında sol taraftan Ismail Jakobs’un kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Icardi topu düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0’a geldi.

31 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 2. golünü kaydetti. Arjantinli futbolcunun bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 golü bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Mauro Icardi’nin yerine 74. dakikada Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.