Mauro Icardi'nin bir maçlık cezasına Fenerbahçe de dahil oldu! ''Cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli...''

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

"CEZANIN HİKAYESİ, FOTOĞRAFTAKİ HAYRANLIKTA GİZLİ…"

Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…

Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.

Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,

bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.

Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!

Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.

Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler;

Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür.

Selahattin Baki

Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi





