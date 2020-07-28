Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan olay yaratan cevap

Maxi Lopez ile evli olduğu sırada, şu an Paris Saint-Germain'de oynayan Arjantinli golcü Mauro Icardi ile birlikte olan Wanda Nara gündemden düşmüyor. Icardi'nin aynı zamanda menajerliğini de yapan Nara'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım olay oldu.Her geçen gün popülerliği artan ve Instagram'da yaklaşık 7 milyon takipçiye ulaşan Wanda Nara, son olarak "Masum Yüz" başlığıyla bir fotoğraf paylaştı ve bir takipçisinin "Girdiğin cinsel ilişki nedeniyle nerede olacağını kim tahmin edebilirdi?" yorumuyla karşı karşıya kaldı.
Bu yorumu yanıtsız bırakmayan Wanda, verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Takipçisinin yorumuna anında cevap veren model, "Her gece yapıyorum. Sen neden denemiyorsun?" dedi. Wanda Icardi'nin bu yorumuna binlerce yanıt gelirken bu sözleriyle bir kez daha gündem oldu.
Modelliğin yanı sıra televizyon programlarında da boy gösteren Wanda Nara, aynı zamanda eşi Mauro Icardi'nin menajerliğini de üstleniyor.Wanda, daha önce Inter'de oynayan eşinin 60 milyon euroya PSG'ye transfer olmasında büyük bir rol üstlenmişti.
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