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Mauro Icardi'nin penaltısı dünya basınında gündeme oturdu! ''Utanç verici, skandal''

27.09.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, İstanbulspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 10’a çıkardı. Icardi bu gollerin 7’sini Süper Lig’de, 3’ünü Avrupa kupalarında attı. Kaçırılan penaltının başrol oyuncusu olan Icardi'nin o anları dünya basınında geniş yer buldu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Galatasaray’ın deplasmanda İstanbulspor ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 42. dakikasında ceza sahası içinde topu alan Icardi düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

GOL SAYISINI 10'A ÇIKARDI

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30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 7. gol sevincini yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 3 golüyle beraber toplamdaki gol sayısını da 10’a çıkardı.

İLGİNÇ PENALTI DENEMESİ

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Mauro Icardi ayrıca 37. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun paslaşarak kullandığı penaltıda topu dışarı attı. Bu olay dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

The Sun: Galatasaray'ın her şeyi olan Icardi, 2005 yılında Arsenal'in kaçırdığı utanç verici penaltıyı taklit etti.

Daily Star: Galatasaray penaltı kullanmak yerine pas atmayı denedi ve başarısız oldu.

Corriere Dello Sport: Galatasaray'ın iki vuruşlu penaltı şovu kötü bitti.

La Gazetta Dello Sport: 'Icardi'den sansasyonel ve skandal hata.

Tuttosport: Icardi, inanılmaz bir hata yaptı. Üstelik Messi ve Suarez'in penaltısını taklit etti...

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