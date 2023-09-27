Mauro Icardi'nin penaltısı dünya basınında gündeme oturdu! ''Utanç verici, skandal''

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Galatasaray’ın deplasmanda İstanbulspor ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 42. dakikasında ceza sahası içinde topu alan Icardi düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

GOL SAYISINI 10'A ÇIKARDI

30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 7. gol sevincini yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 3 golüyle beraber toplamdaki gol sayısını da 10’a çıkardı.

İLGİNÇ PENALTI DENEMESİ

Mauro Icardi ayrıca 37. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun paslaşarak kullandığı penaltıda topu dışarı attı. Bu olay dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

The Sun: Galatasaray'ın her şeyi olan Icardi, 2005 yılında Arsenal'in kaçırdığı utanç verici penaltıyı taklit etti.

Daily Star: Galatasaray penaltı kullanmak yerine pas atmayı denedi ve başarısız oldu.

Corriere Dello Sport: Galatasaray'ın iki vuruşlu penaltı şovu kötü bitti.

La Gazetta Dello Sport: 'Icardi'den sansasyonel ve skandal hata.

Tuttosport: Icardi, inanılmaz bir hata yaptı. Üstelik Messi ve Suarez'in penaltısını taklit etti...

