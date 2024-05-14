Mauro Icardi'nin talipleri artıyor! Bu kez İtalyanlar kancayı taktı... 'Burada evi bile hazır'

Galatasaray'da gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan, 2022 yılında PSG'den ilk olarak kiralanan daha sonra bonservisiyle birlikte satın alınan Mauro Icardi için İtalya'da çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

La Provincia'da yer alan habere göre, 21 yıl aradan sonra Serie A'ya yükselen Como güçlü bir ekip kurmak isterken, hücum hattı için transfer listesinde yer alan isimlerden birinin de Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.

'BURADA EVİ DE HAZIR'

Öte yandan söz konusu haberde Arjantinli yıldızın, Como Gölü kıyısında aktif yatırımları olduğu ve oyuncunun bölgeye yabancı olmadığı da belirtildi.

DİĞER ADAY CORREA

Öte yandan Como'nun hücumdaki diğer adaylarının Leicester City'den Jamie Vardy ile bonservisi Inter'de bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Joaquin Correa olduğu belirtildi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'da bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, 30 gol attı ve 12 asist yaptı. 31 yaşındaki Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





