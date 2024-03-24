Mauro Icardi'nin tek isteği var; Fenerbahçe maçı!

Arjantin basınından Ole'de yer alan habere göre Mauro Icardi; gözünü Fenerbahçe maçına dikti.

REKOR KIRMAK İSTİYOR

Söz konusu haberde, Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda kırdığı 93 puanlık rekoru geçmeyi planlayan Icardi, Fenerbahçe maçına kadar takımın kayıpsız gitmesi için elinden geleni yapacağı yazıldı.

13 PUAN GEREKİYOR

Ligde son 8 maça girilirken Galatasaray sırasıyla Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Kayserispor ile oynayacak. Galatasaray'ın 13 puan daha alması durumunda toplam puan 94 olacak ve Fenerbahçe'nin rekoru kırılacak.





