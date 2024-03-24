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Mauro Icardi'nin tek isteği var; Fenerbahçe maçı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.03.2024 14:05
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Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük silahı Icardi, kalan maçlarda da gollerini atıp sarı-kırmızılıları şampiyon yapmak istiyor. Arjantin basınında çıkan habere göre; Mauro Icardi'nin Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren bir isteği var.

Mauro Icardi'nin tek isteği var; Fenerbahçe maçı!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Arjantin basınından Ole'de yer alan habere göre Mauro Icardi; gözünü Fenerbahçe maçına dikti.

REKOR KIRMAK İSTİYOR

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Söz konusu haberde, Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda kırdığı 93 puanlık rekoru geçmeyi planlayan Icardi, Fenerbahçe maçına kadar takımın kayıpsız gitmesi için elinden geleni yapacağı yazıldı.

13 PUAN GEREKİYOR

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Ligde son 8 maça girilirken Galatasaray sırasıyla Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Kayserispor ile oynayacak. Galatasaray'ın 13 puan daha alması durumunda toplam puan 94 olacak ve Fenerbahçe'nin rekoru kırılacak.

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