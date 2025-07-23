Mauro Icardi, son halini paylaştı ve taraftarı kahkahaya boğdu! "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından..."

Galatasaray'da taraftarların sevgilisi Mauro Icardi'den güldüren bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı takımla çalışmalara başlayan Icardi, son form durumunu fotoğraflı bir şekilde paylaştı.

"7 AY FUTBOLDAN UZAK KALMAMIN ARDINDAN..."

Güncel form durumunu esprili bir şekilde paylaşan Icardi, kendisinin efektlerle şişmanlatılmış halini ekleyerek, "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından beni sevmeyenler böyle olmamı bekliyordu." ifadelerini kullandı. Icardi'nin bu esprisi sosyal medyada gündem oldu.

GÜNCEL HALİNİ DE PAYLAŞTI

Bu efektli fotoğrafının ardından gerçek halini de paylaşan Icardi, Galatasaray taraftarına hazır olduğunun mesajını verdi.