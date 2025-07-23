SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Mauro Icardi, son halini paylaştı ve taraftarı kahkahaya boğdu! "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından..."

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun başında talihsiz bir şekilde sakatlanarak 7 ay sahalardan uzak kalan Mauro Icardi takımla birlikte antrenmanlara başladı. Sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan Icardi, form durumunu taraftarlara gösterdi.

Mauro Icardi, son halini paylaştı ve taraftarı kahkahaya boğdu! "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından..."
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da taraftarların sevgilisi Mauro Icardi'den güldüren bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı takımla çalışmalara başlayan Icardi, son form durumunu fotoğraflı bir şekilde paylaştı.

"7 AY FUTBOLDAN UZAK KALMAMIN ARDINDAN..."

Mauro Icardi, son halini paylaştı ve taraftarı kahkahaya boğdu! "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından..." 1

Güncel form durumunu esprili bir şekilde paylaşan Icardi, kendisinin efektlerle şişmanlatılmış halini ekleyerek, "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından beni sevmeyenler böyle olmamı bekliyordu." ifadelerini kullandı. Icardi'nin bu esprisi sosyal medyada gündem oldu.

GÜNCEL HALİNİ DE PAYLAŞTI

Mauro Icardi, son halini paylaştı ve taraftarı kahkahaya boğdu! "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından..." 2

Bu efektli fotoğrafının ardından gerçek halini de paylaşan Icardi, Galatasaray taraftarına hazır olduğunun mesajını verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarının hayallerini yıkan açıklamaHakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarının hayallerini yıkan açıklama
Muslera'nın ardından Galatasaray'ın kaptanı belli olduMuslera'nın ardından Galatasaray'ın kaptanı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü!

Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü!

Netanyahu'yu roketatarla vuracaktı! Suikast girişimi son anda engellendi

Netanyahu'yu roketatarla vuracaktı! Suikast girişimi son anda engellendi

Mauro Icardi, son halini paylaştı ve taraftarı kahkahaya boğdu! "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından..."

Mauro Icardi, son halini paylaştı ve taraftarı kahkahaya boğdu! "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından..."

Fenerbahçelileri çok ama çok kızdıracak transfer! Süper Lig devi, Kim Min-Jae'yi bitiriyor

Fenerbahçelileri çok ama çok kızdıracak transfer! Süper Lig devi, Kim Min-Jae'yi bitiriyor

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarının hayallerini yıkan açıklama

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarının hayallerini yıkan açıklama

Jose Mourinho açıklamıştı! Arsenal, Gyökeres transferinde mutlu sona ulaştı

Jose Mourinho açıklamıştı! Arsenal, Gyökeres transferinde mutlu sona ulaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.