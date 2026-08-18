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Mauro Icardi sürprizi! İmzayı atması artık an meselesi

Galatasaray macerasını noktalayan ve bonservisini eline alan Mauro Icardi'nin yeni adresi netleşiyor. İtalyan basını, Serie A ekiplerinden Lazio'nun Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için maaş bütçesini zorlamaya hazır olduğunu iddia etti.

Mauro Icardi sürprizi! İmzayı atması artık an meselesi
Emre Şen

Galatasaray ile yollarını ayıran ve serbest statüde bulunan 33 yaşındaki tecrübeli golcü Mauro Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla beklenirken, İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi. Serie A'nın köklü ekiplerinden Lazio'nun, Arjantinli yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçtiği öne sürüldü.

LAZIO'DAN YILLIK 3 MİLYON EURO TEKLİFİ

Mauro Icardi sürprizi! İmzayı atması artık an meselesi 1

İtalyan basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre; başkent temsilcisi Lazio'nun yönetimi, bonservisi elinde bulunan Icardi'nin transfer şartlarını masaya yatırdı. Mavi-beyazlıların, golcü futbolcuyu ikna edebilmek adına kendisine yıllık yaklaşık 3 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlandığı belirtildi.

TECRÜBELİ GOLCÜ İÇİN BÜTÇE ZORLANACAK

Mauro Icardi sürprizi! İmzayı atması artık an meselesi 2

Haberin detaylarında, Icardi için düşünülen 3 milyon Euro'luk bu ücretin, Lazio'nun mevcut maaş yapısının ve dengelerinin üzerinde olduğuna dikkat çekildi. Buna rağmen İtalyan kulübünün, hücum hattında büyük fark yaratabilecek kalitede tecrübeli bir isim için ekonomik şartlarını sonuna kadar zorlamaya sıcak baktığı ifade edildi.

SERIE A'YA DÖNÜŞ İHTİMALİ HEYECAN YARATTI

Mauro Icardi sürprizi! İmzayı atması artık an meselesi 3

Kariyerinin en parlak dönemlerini İtalya'da geçiren Mauro Icardi, daha önce Sampdoria ve Inter formaları giymişti. Özellikle Inter'de oynadığı dönemde Serie A'nın en keskin golcülerinden biri haline gelen Arjantinli yıldızın yeniden Çizme'ye dönme ihtimali transfer gündemini hareketlendirdi.

Bonservis maliyetinin bulunmaması nedeniyle Avrupa'daki birçok kulüp için oldukça cazip bir fırsat konumunda olan 33 yaşındaki oyuncunun, Lazio'nun bu teklifine vereceği yanıt ve kariyer rotası önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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galatasaray icardi
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