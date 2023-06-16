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Mauro Icardi transferi hayal oldu! Araplar devreye girdi, teklif tam 100 milyon Euro

16.06.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteren Sarı-Kırmızılı kurmaylar transferi bitirmek için her yolu denerken, Arabistan'dan gelen haber Galatasaray taraftarını üzdü. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kazanılan bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Sezonun tamamlanmasıyla Galatasaray ile olan 1 yıllık kiralık sözleşmesi sona eren Icardi için taraftar yönetime alınması yönünde baskıda bulunurken, transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Golcü oyuncunun transferini bitirebilmek adına her yolu deneyen Sarı-Kırmızılı yönetime Arabistan'dan kötü haber geldi.

100 MİLYONLUK TEKLİF

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Astronomik teklifleri ile dünya futbolunda dengeleri değiştiren Suudi Arabistan, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Mauro Icardi için de masaya oturdu. Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan'dan bir takım, çılgın bir rakamla ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Bu sezon Galatasaray forması ile yıldızlaşan Mauro Icardi için bir Arap kulübünün tam 100 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.

'ANLAŞMA SAĞLANDI'

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PSG ile el sıkışan bir Arap kulübünün Icardi'ye yıllık 25 milyon Euro'dan 3 senelik kontrat önerdiği ifade edildi. Fransız devine yapılan bonservis teklifi ve bonuslarla birlikte Mauro Icardi transferi için önerilen toplam rakamın 100 milyon Euro olduğu belirtildi. PSG ile anlaşan Suudiler, Icardi ve Wanda Nara'nın kararını beklerken yaşanan bu gelişmeler sarı kırmızılıların planlarını bozdu. Nedeni ise Galatasaray Kulübünün Icardi için sponsorlarının desteği ile ayırdığı yıllık garanti ücretin ise 7.5 milyon Euro olması.


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