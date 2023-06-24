Mauro Icardi uçağa bindi, tam 5000 kişi canlı takip etti! Herkes o soruyu sordu... 'Yoksa Galatasaray'a mı geliyor?'

Galatasaray kiralık sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılıların en büyük rakibi ise Suudi Arabistan takımları.

MENAJERİ HEYECANLANDIRDI

Hem Galatasaray yönetimi hem de taraftar el birliği ile Icardi'yi takımda tutabilmek adına yoğun çaba sarf ederken, Sarı-Kırmızılılar oyuncunun menajerinden gelen 'Arabistan'dan gelen teklifleri reddettik' açıklamasıyla sevinmişti.

5000 KİŞİ TAKİP ETTİ

Bu gelişmenin ardından Icardi sosyal medya hesabından Wanda Nara ile birlikte özel bir uçağa binerken çekilmiş bir fotoğraf paylaşırken, Galatasaraylı taraftarlar oldukça heyecanlandı. Gece saatleri olmasına rağmen uçağı yaklaşık 5000 kişi canlı olarak takip etti.

BREZİLYA'YA İNİŞ YAPTI!

Taraftarların büyük bir heyecanla takip ettiği uçak Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine inmesiyle Arjantinli yıldızın eşiyle tatil için bir seyahate gittiği anlaşıldı.

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