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Mauro Icardi uçağa bindi, tam 5000 kişi canlı takip etti! Herkes o soruyu sordu... 'Yoksa Galatasaray'a mı geliyor?'

24.06.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek için her yolu denediği Arjantinli golcü Mauro Icardi için hem yönetim hem de taraftar yoğun mesai harcarken, yıldız ismin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray kiralık sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılıların en büyük rakibi ise Suudi Arabistan takımları.

MENAJERİ HEYECANLANDIRDI

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Hem Galatasaray yönetimi hem de taraftar el birliği ile Icardi'yi takımda tutabilmek adına yoğun çaba sarf ederken, Sarı-Kırmızılılar oyuncunun menajerinden gelen 'Arabistan'dan gelen teklifleri reddettik' açıklamasıyla sevinmişti.

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5000 KİŞİ TAKİP ETTİ

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Bu gelişmenin ardından Icardi sosyal medya hesabından Wanda Nara ile birlikte özel bir uçağa binerken çekilmiş bir fotoğraf paylaşırken, Galatasaraylı taraftarlar oldukça heyecanlandı. Gece saatleri olmasına rağmen uçağı yaklaşık 5000 kişi canlı olarak takip etti.

BREZİLYA'YA İNİŞ YAPTI!

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Taraftarların büyük bir heyecanla takip ettiği uçak Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine inmesiyle Arjantinli yıldızın eşiyle tatil için bir seyahate gittiği anlaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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