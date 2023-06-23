Wanda Nara'yı o da doğruladı! İlk kez konuştu, Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması geldi

Galatasaray kiralık sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılıların en büyük rakibi ise Suudi Arabistan takımları.

Hem Galatasaray yönetimi hem de taraftar el birliği ile Icardi'yi takımda tutabilmek adına yoğun çaba sarf ederken, Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat geçtiğimiz günlerde Icardi için yapılan teklifi açıklamıştı.

"25 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ"

Polat yaptığı açıklamada "Icardi'ye Suudi Arabistan'dan 25 milyon dolar teklif gelmiş. Kabul etmemiş. Ancak teklif 35'e çıkarsa bilemiyorum. Ailesi var. Yaşam koşulları da önemli faktörler. Bilemiyorum. İnşallah kalır" ifadelerini kullanmıştı.

MENAJERİ KARARI AÇIKLADI!

Tüm bunlar yaşanırken, Icardi cephesinden de flaş bir açıklama geldi. Arjantinli oyuncunun menajeri Elio Pino transfer hakkında Galatasaray'ı beklediklerini dile getirdi. Pino açıklamasında "Galatasaray’ı bekliyoruz. Yakında yaptıkları teklifi göreceğiz. Arabistan'ı şuan düşünmüyoruz." dedi.

WANDA NARA DA AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Icardi'nin eşi Wanda Nara da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Mauro önümüzdeki sezon Avrupa’da kalacak. Arabistan’da yaşayamayız” şeklinde konuşmuştu.



