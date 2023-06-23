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  4. Wanda Nara'yı o da doğruladı! İlk kez konuştu, Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması geldi

Wanda Nara'yı o da doğruladı! İlk kez konuştu, Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması geldi

23.06.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'daki performansıyla taraftarın sevgilisi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi takımda tutabilmek adına tüm imkanları seferber eden Galatasaray'a, golcü oyuncunun menajerinden iyi haber geldi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray kiralık sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılıların en büyük rakibi ise Suudi Arabistan takımları.

Hem Galatasaray yönetimi hem de taraftar el birliği ile Icardi'yi takımda tutabilmek adına yoğun çaba sarf ederken, Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat geçtiğimiz günlerde Icardi için yapılan teklifi açıklamıştı.

"25 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ"

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Polat yaptığı açıklamada "Icardi'ye Suudi Arabistan'dan 25 milyon dolar teklif gelmiş. Kabul etmemiş. Ancak teklif 35'e çıkarsa bilemiyorum. Ailesi var. Yaşam koşulları da önemli faktörler. Bilemiyorum. İnşallah kalır" ifadelerini kullanmıştı.

MENAJERİ KARARI AÇIKLADI!

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Tüm bunlar yaşanırken, Icardi cephesinden de flaş bir açıklama geldi. Arjantinli oyuncunun menajeri Elio Pino transfer hakkında Galatasaray'ı beklediklerini dile getirdi. Pino açıklamasında "Galatasaray’ı bekliyoruz. Yakında yaptıkları teklifi göreceğiz. Arabistan'ı şuan düşünmüyoruz." dedi.

WANDA NARA DA AÇIKLAMIŞTI

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Öte yandan Icardi'nin eşi Wanda Nara da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Mauro önümüzdeki sezon Avrupa’da kalacak. Arabistan’da yaşayamayız” şeklinde konuşmuştu.


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