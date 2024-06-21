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Mauro Icardi ülkesinde canlı yayında açıkladı! İşte Galatasaray'da kalacağı süre

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.06.2024 14:41
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Ülkesi Arjantin'de Türkiye'deki rekabet ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, 1 yıl daha Galatasaray formasını giyeceğini bildirdi. İşte detaylar...

Mauro Icardi ülkesinde canlı yayında açıkladı! İşte Galatasaray'da kalacağı süre
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de eşi Wanda Nara ile birlikte bir programa konuk oldu.

Türkiye'deki rekabet ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, 1 yıl daha Galatasaray formasını giyeceğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON KALIYORUZ AMA..."

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Icardi, "Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıyoruz, sonrasına bakacağız ama şu an için Galatasaray'dayım." dedi.

"G.SARAY-F.BAHÇE REKABETİ İNANILMAZ"

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Türkiye'deki rekabet ile ilgili de konuşan Icardi, "Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti inanılmaz. Beni şaşırtan şeylerden biri de bu. Çok büyük bir rekabet tarihi var. Birçok olay olmuş. Özellikle bizim taraf gibisinin burada ve genel olarak Avrupa'da olduğunu sanmıyordum. Ayrıca aralarındaki rekabet sokakta çılgınca" ifadelerini kullandı.

"BENİ WANDA İKNA ETTİ"

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Icardi, Galatasaray'a gelmek için kendisini eşinin ikna ettiğini söyledi ve "Normalde Galatasaray'a gelme gibi bir düşüncem yoktu. Beklemediğimiz bir şeydi çünkü Milano'dan Paris'e gittik ve Paris'te çok rahattık. Gitmek istemedim ama Wanda sonunda beni ikna etti, 'hadi, hadi, bu senin için, kariyerin için, her şey için iyi olacak' dedi ve ikna oldum." ifadelerini kullandı.

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