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Mauro Icardi, Wanda Nara hakkında ilk kez konuştu! ''Beni tüm dünyanın önünde...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.11.2024 23:46
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara, son dönemde gündemden düşmüyor. İkili, yaşanan gelişmelerin ardından mahkemelik olmuştu. Tüm bu olayların ardından Icardi, ilk kez ülkesinin televizyon kanalına konuştu.

Mauro Icardi, Wanda Nara hakkında ilk kez konuştu! ''Beni tüm dünyanın önünde...''

Son günlerde yaşadığı sakatlık ve Wanda Nara ile olan ilişkisiyle gündemde olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, yaşanan gelişmelerin ardından Arjantin'de yayınlanan bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

İşte Mauro Icardi'nin açıklamaları;

''WANDA NARA'NIN YAPTIĞI PSİKOLOJİK ŞİDDETTİR''

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Yaşananlar hakkında ilk kez konuşan Mauro Icardi, "Wanda Nara, mesajımı bilerek yayınlayarak beni tüm dünyanın önünde aşağılamaya çalıştı. Bu bir psikolojik şiddettir.'' dedi.

''HER ŞEY ONUN MANİPÜLASYONU''

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Eşi Nara'ya şiddet uyguladığı yönünde çıkan iddialara yönelik Icardi, ''Her şey Wanda'nın manipülasyonu. Ben herhangi bir şiddette bulunmadım. Orası benim de evim ve benim de haklarım var." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Arjantin Mauro Icardi galatasaray
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