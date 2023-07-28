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Mauro Icardi’yi taşıyan uçak Buenos Aires’ten havalandı! Arjantinli golcü bu akşam 00.00'da İstanbul'da olacak!

28.07.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. PSG ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Icardi'yi İstanbul'a getiriyor. Mauro Icardi’yi taşıyan uçak Buenos Aires’ten havalandı. Bu akşam 00.00'da İstanbul'da olacak Arjantinli oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Galatasaray'da Icardi transferi mutlu sonla bitti. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Arjantinli yıldız ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, Icardi'yi İstanbul'a getiriyor.

UÇAĞA BİNDİLER

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Ailesiyle birlikte Arjantin'den uçağa binen Icardi, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu akşam 00.00'da İstanbul'da olması beklenen Icardi için sarı-kırmızılı taraftarlar görkemli bir karşılama yapacak.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ

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Galatasaray, PSG'ye 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. PSG'den ayrılıp Türkiye'ye gelmeyi kabul eden Icardi'ye ise yıllık 8 milyon euro maaş ödenecek.

26 MAÇTA 23 GOL

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta aslan payı bulunan Icardi, çıktığı 26 maçta 23 gol 8 asist yaparak taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Özellikle derbilerde attığı gollerle ön plana çıkan Arjantinli golcü için Suudi Arabistan'dan da teklifler vardı.

İTALYA'DA GOL KRALI OLUP YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

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Inter'de çıktığı 219 karşılaşmada 124 kez golle buluştu ve 29 asist yaptı. 2013-14 sezonundan 2018-19 sezonuna kadar Milano ekibinde aralıksız forma giyen Icardi, 2014-15 sezonunda 22 gol, 2017-18 sezonunda ise 29 golle Serie A'da gol kralı oldu. 2018 yılında İtalya'da yılın futbolcusu seçildi.

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