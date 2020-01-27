Mavericks, Kobe Bryant'ın anısına 24 numaralı formayı emekli etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks'in 24 numaralı forması, ABD'de geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anısına emekli edildi.
Kulüp sahibi Mark Cuban'ın Mavericks'in sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "Kobe, bu oyun için bir elçi, efsane ve simgeydi. Hepsinden ötesi de ailesine bağlı bir babaydı. Kobe'nin mirası basketbolun ötesine geçmiştir. Bu yüzden organizasyonumuz 24 numaralı formanın bir daha kullanılmamasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca ABD'li basketbolcunun ailesine, forma giydiği Los Angeles Lakers camiasına ve basketbolseverlere başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Daha önce Kobe Bryant'ın kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formalar, basketbolu bırakmasının ardından Los Angeles Lakers tarafından emekli edilerek Staples Center'a yerleştirilmişti.
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