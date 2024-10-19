Devrim Özkan ve Kerem Bursin'in ateşli sahnesi Mavi Mağara filmine damga vurdu!

Başrollerinde Devrim Özkan ve Kerem Bursin'in yer aldığı Mavi Mağara filmi Amazon Prime'da yayına girdi. Uzun süredir beklenen filmde Okan Yalabık, Taner Birsel, Ece Dizdar gibi isimler de yer alıyor.

Film, bir deniz kuvvetleri askeri ile onun ölmekte olan eşi arasındaki aşka odaklanıyor. Deniz kuvvetlerinde asker olan Cem, eşi Alara’yı kanserden kaybediyor. Eşinin kaybıyla başa çıkmaya çalışan Cem, eşine büyük sevgisini bir gün göstereceğine söz verdiği yer olan “Mavi Mağara”ya doğru bir yolculuğa çıkıyor. Cem’in bu yolculuğu, Alara ile olan ilişkisinin detaylarını ortaya çıkarır ve gerçek aşkın sonsuz olduğunu yeniden doğrulayan sürpriz bir keşfe dönüşüyor.

SEVİŞME SAHNESİ DİKKAT ÇEKTİ!

Filmin yayınlanmasının ardından Devrim Özkan ve Kerem Bursin'in sevişme sahnesi dikkatlerden kaçmadı. İkilinin enerjisi çok beğenildi. Sevişme sahneleri ise filme damga vurdu.