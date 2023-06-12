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MAVİYE SÜRGÜN 1. BÖLÜM tek parça izle! Show Tv Maviye Sürgün dizisi ilk ve yeni bölümünde neler olacak?

12.06.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maviye Sürgün dizisi birinci ve yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Ekranların yeni dizisi Maviye Sürgün'ün başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alıyor. Dizi 12 Haziran Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayacak. Peki, Maviye Sürgün ilk bölümde neler olacak? Maviye Sürgün konusu nedir, oyuncuları kimler?

MAVİYE SÜRGÜN 1. BÖLÜM tek parça izle! Show Tv Maviye Sürgün dizisi ilk ve yeni bölümünde neler olacak?

Maviye Sürgün ilk bölümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. Show Tv'de yayın hayatına merhaba diyecek Maviye Sürgün dizisi, Uğradığı soruşturmanın ardından açığa alınan SAT komandosu Ali'nin başına gelenleri konu almaktadır. Dizide Caner Cindoruk bir Sat komandosu olan Ali'ye, Damla Sönmez ise Ali'nin tekneyle denize açıldığı fırtınalı bir gece de, kendinden geçmiş bir şekilde bulduğu Defne’ye hayat verecek. İşte Maviye Sürgün birinci bölüm konusu...

MAVİYE SÜRGÜN KONUSU NEDİR?

Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile dikkatleri üzerine çeken Maviye Sürgün dizisinin konusu şu şekilde;

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda’nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır.

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Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne’dir (Damla Sönmez).

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Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

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“Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır”

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MAVİYE SÜRGÜN OYUNCULARI KİMLER?

Maviye Sürgün dizisinin oyuncu kadrosunda;

Caner Cindoruk (Ali), Damla Sönmez (Defne), Serkan Altunorak (Ozan), Hakan Salınmış (Salih), Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Gökşen Ateş gibi isimler yer almaktadır.

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MAVİYE SÜRGÜN 1. BÖLÜMÜ İZLE!

Maviye Sürgün dizisinin ilk bölümü Show Tv ekranlarının yanı sıra Show Tv'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.


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