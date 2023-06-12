Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi de çok ünlü çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün bu akşam saat 20.00'de Show Tv'de izleyicisinin karşısına çıkacak.Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor. Dizide Zehra Unca karakterine hayat veren Ayça Erturan'ın özel hayatı da merak edildi.

Maviye Sürgün'deki oyunculuk performansıyla dikkat çeken Ayça Erturan, 2014 yılında Ali Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile dünyaevine girdi. Çiftin Nova adından bir kız çocukları var.

İstanbul doğumlu olan Ayça Erturan, 1 Ağustos 1983 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde tamamlayan oyuncu, aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı.

BKM topluluğunun üyesi olan Ayça Erturan, aynı zamanda birçok başarılı yapımda rol aldı. İlk sinema deneyimini, Çok Film Hareketler Bunlar filmiyle yaşadı.

2015 yılında Faik Ergin, Oya Aydoğan, Selahattin Taşdöğen ve Eylük Öztürk gibi tanınmış oyuncuların rol aldığı Aşk Nerede adlı sinema filminde oynayan Ayça Erturan, aynı yıl Evli ve Öfkeli adlı dizide Ebru Cündübeyoğlu, Sarp Akkaya, Serkan Altunorak, Birce Akalay ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimlerle birlikte rol aldı.

Oğulcan Kırca ise, 4 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Levent Kırca, annesi TRT'de yazar ve yönetmenlik yapan Nur Diner'dir. Babasının Oya Başar ile evliliğinden de Umut ve Ayşe adında kardeşi vardır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-Tv bölümünden mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından Kırca Yapım'ı kurdu. İlk kısa metrajlı filmi olan Oğulcasimli'yi de bu dönemde çekti.

TRT'nin desteğiyle 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne gönderdi. 35 mm'lik bu film yurtdışı dahil 3 bin film içinden sıyrılıp ödül aldı. 'Olacak O Kadar'da yönetmenlik yaptı.

