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Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi de çok ünlü çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

12.06.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek. Başrollerini Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın paylaşacağı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak uyandırdı. Dizide Zehra karakterine hayat veren Ayça Erturan da oyunculuğu ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun eşi de çok tanıdık çıktı.

Maviye Sürgün'ün yıldızı Ayça Erturan'ın eşi de çok ünlü çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün bu akşam saat 20.00'de Show Tv'de izleyicisinin karşısına çıkacak.Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor. Dizide Zehra Unca karakterine hayat veren Ayça Erturan'ın özel hayatı da merak edildi.

Maviye Sürgün'deki oyunculuk performansıyla dikkat çeken Ayça Erturan, 2014 yılında Ali Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile dünyaevine girdi. Çiftin Nova adından bir kız çocukları var.

ayça oğulcan evlendi

İstanbul doğumlu olan Ayça Erturan, 1 Ağustos 1983 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde tamamlayan oyuncu, aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı.

ayça oğulcan 1

BKM topluluğunun üyesi olan Ayça Erturan, aynı zamanda birçok başarılı yapımda rol aldı. İlk sinema deneyimini, Çok Film Hareketler Bunlar filmiyle yaşadı.

ayça erturan

2015 yılında Faik Ergin, Oya Aydoğan, Selahattin Taşdöğen ve Eylük Öztürk gibi tanınmış oyuncuların rol aldığı Aşk Nerede adlı sinema filminde oynayan Ayça Erturan, aynı yıl Evli ve Öfkeli adlı dizide Ebru Cündübeyoğlu, Sarp Akkaya, Serkan Altunorak, Birce Akalay ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimlerle birlikte rol aldı.

ayça erturan 2

Oğulcan Kırca ise, 4 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Levent Kırca, annesi TRT'de yazar ve yönetmenlik yapan Nur Diner'dir. Babasının Oya Başar ile evliliğinden de Umut ve Ayşe adında kardeşi vardır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-Tv bölümünden mezun olmuştur.

oğulcan kırca

Mezuniyetinin ardından Kırca Yapım'ı kurdu. İlk kısa metrajlı filmi olan Oğulcasimli'yi de bu dönemde çekti.

levent kırca oğulcam

TRT'nin desteğiyle 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne gönderdi. 35 mm'lik bu film yurtdışı dahil 3 bin film içinden sıyrılıp ödül aldı. 'Olacak O Kadar'da yönetmenlik yaptı.

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Ayça Erturan Caner Cindoruk karakteri birce

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