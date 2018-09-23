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Ronaldo'yu kızdıracak açıklama!

İTALYA HABERLERİ  | 23.09.2018 15:26 | Son Güncelleme

Juventus’un teknik direktörü Max Allegri, dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında konuştu. Allegri, "Dünyanın en iyi oyuncularından biri ama ona bağlı değiliz" dedi.

Ronaldo'yu kızdıracak açıklama!

Juventus’un teknik direktörü Max Allegri, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

Frosinone maçını değerlendiren Allegri, “Şampiyonlar Ligi’nde zor bir maç oynadık. Frosinone karşısında dikkatli olmalıyız. Konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“ONA BAĞIMLI DEĞİLİZ”
Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Allegri, “Cristiano dünyanın en iyi oyuncularından biri. Çalışma tarzından memnunum. Juventus’a büyük bir fayda sağlıyor ancak takım, ona bağımlı değil” dedi.

Juventus ile 5 maça çıkan 2 gol atan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçta Valencia karşısında kırmızı kart görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo Max Allegri juventus

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