Max Kruse, Acun Ilıcalı'ya ayak tenisinde rakip oldu

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, milli takım maçları nedeniyle verilen arada soluğu Çeşme Alaçatı'da aldı. Acun Ilıcalı, milli arayı Çeşme'de geçiren Max Kruse ile birlikte keyifli dakikalar geçirdi. Ünlü televizyoncu, Alman futbolcuyu gündüz teknesiyle gezdirdi.
Kruse ve Acun Ilıcalı akşam ise ayak tenisi maçında karşı karşıya geldi. İkişerli şekilde oynanan tenis maçını Acun Medya 5-4 kazandı.
Alman futbolcu, arkadaşıyla birlikte 4-2 geriye düştüğü maçı çevirerek 4-4'e getirdi. Final setinden ise üzgün şekilde ayrıldı. Çekişmeli mücadeleyi Instagram'dan canlı yayın yaparak paylaşan ikili, takipçilerine teşekkür etti.
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