Max Kruse'den olay yaratacak itiraflar! ''Karakter olarak felaket biri''

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse, "Flatterball" adlı yayında ilginç ifadeler kullandı.

"KARAKTER OLARAK FELAKET BİRİ"

Wolfsburg'daki eski teknik direktörü Niko Kovac hakkında konuşan Max Kruse, "Hepsi son derece inatçı oyuncular ve en iyi performans gösteren oyuncular. Her zaman bir tanesini keserdi. Kendi kendime; 'Bunu neden yapıyorsun?' 'Bu kadar bencil misin?' Ya da 'Kendinden bu kadar mı memnun değilsin?' diye soruyordum. Acaba güçlü oyuncuları idare edemeyecek kadar öz güvensiz miydi? Bu yüzden mi 'Burada patron benim' mesajı veriyordu? Bence karakter olarak felaket biri" açıklamasını yaptı.





