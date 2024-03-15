SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Max Kruse'den olay yaratacak itiraflar! ''Karakter olarak felaket biri''

Max Kruse'den olay yaratacak itiraflar! ''Karakter olarak felaket biri''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.03.2024 13:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ülkemiz takımlarından Fenerbahçe'de de forma giyen Alman yıldız Max Kruse, futbolculuk yaptığına döneme dair flaş itiraflarda bulundu.

Max Kruse'den olay yaratacak itiraflar! ''Karakter olarak felaket biri''

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse, "Flatterball" adlı yayında ilginç ifadeler kullandı.

"KARAKTER OLARAK FELAKET BİRİ"

Wolfsburg'daki eski teknik direktörü Niko Kovac hakkında konuşan Max Kruse, "Hepsi son derece inatçı oyuncular ve en iyi performans gösteren oyuncular. Her zaman bir tanesini keserdi. Kendi kendime; 'Bunu neden yapıyorsun?' 'Bu kadar bencil misin?' Ya da 'Kendinden bu kadar memnun değilsin?' diye soruyordum. Acaba güçlü oyuncuları idare edemeyecek kadar öz güvensiz miydi? Bu yüzden mi 'Burada patron benim' mesajı veriyordu? Bence karakter olarak felaket biri" açıklamasını yaptı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Takım kadrosuna 4 isim ilk kez çağrıldı!Milli Takım kadrosuna 4 isim ilk kez çağrıldı!
Şampiyonlar Ligi'nde erken final eşleşmesi!Şampiyonlar Ligi'nde erken final eşleşmesi!
Süper Lig'in 2024-2025 şampiyonuna müjde!Süper Lig'in 2024-2025 şampiyonuna müjde!
Anahtar Kelimeler:
Max Kruse fenerbahçe takım
En Çok Okunan Haberler
Rus turistlerin tahtı sallanıyor: O ülkeden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Rus turistlerin tahtı sallanıyor: O ülkeden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'yi sarsan kazada baba Cihantimur'un ifadesi gündem oldu!

Türkiye'yi sarsan kazada baba Cihantimur'un ifadesi gündem oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde erken final eşleşmesi!

Şampiyonlar Ligi'nde erken final eşleşmesi!

Süper Lig'in 2024-2025 şampiyonuna müjde!

Süper Lig'in 2024-2025 şampiyonuna müjde!

Max Kruse'den olay yaratacak itiraflar!

Max Kruse'den olay yaratacak itiraflar!

Ali Koç ile Selahattin Baki savcılığa geldi

Ali Koç ile Selahattin Baki savcılığa geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.