Max Kruse Galatasaray derbisi skorunu verdi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Max Kruse, sarı-lacivertli formayla özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performanslar ve attığı gollerle adından söz ettirdi.

Sarı-lacivertli formayı bu sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere toplamda 19 maçta giyen Alman oyuncu, bu 19 maçta 6 gol ve 8 asiste imza atarak toplamda 14 gole direkt etki etti.

DERBİ İÇİN SKOR TAHMİNİ YAPTI

31 yaşındaki futbolcu, Transfermarkt aracılığıyla pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine skor tahmini yaptı. Kruse derbi dahil olmak üzere bu hafta sonu oynanacak olan Avrupa'daki diğer büyük maçlara da skor tahminleri yaptı.

İşte Max Kruse'nin tahminleri

Chelsea 2-2 Tottenham (MS: Chelsea 2-1 Tottenham)

Real Sociedad 1-1 Valencia

Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Werder Bremen 1-3 Borussia Dortmund

Leicester City 1-3 Manchester City