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Max Kruse Galatasaray derbisi skorunu verdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.02.2020 18:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Galatasaray derbisi için skor tahmininde bulundu.

Max Kruse Galatasaray derbisi skorunu verdi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Max Kruse, sarı-lacivertli formayla özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performanslar ve attığı gollerle adından söz ettirdi.

Sarı-lacivertli formayı bu sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere toplamda 19 maçta giyen Alman oyuncu, bu 19 maçta 6 gol ve 8 asiste imza atarak toplamda 14 gole direkt etki etti.

DERBİ İÇİN SKOR TAHMİNİ YAPTI

31 yaşındaki futbolcu, Transfermarkt aracılığıyla pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine skor tahmini yaptı. Kruse derbi dahil olmak üzere bu hafta sonu oynanacak olan Avrupa'daki diğer büyük maçlara da skor tahminleri yaptı.

İşte Max Kruse'nin tahminleri

Chelsea 2-2 Tottenham (MS: Chelsea 2-1 Tottenham)

Real Sociedad 1-1 Valencia

Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Werder Bremen 1-3 Borussia Dortmund

Leicester City 1-3 Manchester City


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hadiseye asılır ancak bu keko
bu kupon gelir mi acaba ?? ?'?
Namık Kemal in sözü aklıma geldi nedense :)
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