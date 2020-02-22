Max Kruse Galatasaray derbisi skorunu verdi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Max Kruse, sarı-lacivertli formayla özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performanslar ve attığı gollerle adından söz ettirdi.
Sarı-lacivertli formayı bu sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere toplamda 19 maçta giyen Alman oyuncu, bu 19 maçta 6 gol ve 8 asiste imza atarak toplamda 14 gole direkt etki etti.
31 yaşındaki futbolcu, Transfermarkt aracılığıyla pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine skor tahmini yaptı. Kruse derbi dahil olmak üzere bu hafta sonu oynanacak olan Avrupa'daki diğer büyük maçlara da skor tahminleri yaptı.
İşte Max Kruse'nin tahminleri
Chelsea 2-2 Tottenham (MS: Chelsea 2-1 Tottenham)
Real Sociedad 1-1 Valencia
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
Werder Bremen 1-3 Borussia Dortmund
Leicester City 1-3 Manchester City
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