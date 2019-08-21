Max Kruse haftaya damga vurdu

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Werder Bremen’den renklerine kattığı Max Kruse, ilk hafta performansıyla göz doldurdu.

Gazişehir Gaziantep maçında 90 dakika sahada kalan Alman yıldız, takımına bir penaltı kazandırırken, Ferdi Kadıoğlu’nun attığı 5. golün de asistini yapmıştı. Kruse, bu maçta yaptığı 7 anahtar pasla, Süper Lig’in ilk haftasında bu alanda en iyi isim oldu. Kruse’yi, 5 pasla Bakasetas (Alanyaspor) ve 4 pasla Jimmy Durmaz (Galatasaray) takip etti.

Alman yıldız ayrıca Gazişehir Gaziantep maçında ceza sahası içine attığı 12 pasla bu alanda da ligin en çok başarılı pas atan isim oldu.

