SPOR

Max Kruse metroya bindi, sosyal medyayı salladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.11.2019 09:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun bir süredir sahalardan uzak olan Max Kruse, metro ile yolculuk yaptığı esnadaki fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla insanları şaşırttı.

Max Kruse metroya bindi, sosyal medyayı salladı

Daha önce saç rengini değiştirerek ilgi çeken Alman yıldız, bu kez de metro yolculuğuyla insanların ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medyada metro yolculuğunu takipçileriyle paylaşan Kruse, fotoğrafın üstüne "İdman sonrası şehir yolculuğu" notunu düştü.

Sakat olması nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen 31 yaşındaki yıldızın Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı hala belirsizliğini koruyor.

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
İşte Vedat Muriqi'nin dönüş tarihiİşte Vedat Muriqi'nin dönüş tarihi
F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
max kruse Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekler!

F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekler!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçe'nin yıldızı patladı! Kırmızı kart...

F.Bahçe'nin yıldızı patladı! Kırmızı kart...

Okuyucu Yorumları 3 yorum
arka tarafta görünen 1127 sayısı benim ortaokul numaram
türk futbolcular ferreariyr
vur patlasın çal oynasın,
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!

Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!

Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı

Fenerbahçeli Garry Rodrigues PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı

F.Bahçe’den Ersun Yanal paylaşımı

Fenerbahçe Giuliano’yu mumla arıyor!

Fenerbahçe, Giuliano’yu mumla arıyor!

Barcelona'dan Sadık Çiftpınar mesajı

Barcelona'dan Sadık Çiftpınar mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.