Max Kruse metroya bindi, sosyal medyayı salladı

Daha önce saç rengini değiştirerek ilgi çeken Alman yıldız, bu kez de metro yolculuğuyla insanların ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medyada metro yolculuğunu takipçileriyle paylaşan Kruse, fotoğrafın üstüne "İdman sonrası şehir yolculuğu" notunu düştü.

Sakat olması nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen 31 yaşındaki yıldızın Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı hala belirsizliğini koruyor.

