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Max Kruse şov yaptı, Union Berlin kazandı

20.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Union Berlin forması giyen Max Kruse, Frankfurt - Union Berlin maçında takımı adına iki gol birden kaydetti.

Max Kruse şov yaptı, Union Berlin kazandı

Almanya Bundesliga'da Max Kruse fırtınası devam ediyor. Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen Kruse, bu sezon çıktığı 14. maçında 10. golünü Frankfurt'a attı. Uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönen ve geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da iki kez fileleri havalandıran Max Kruse, takımına 10 gol, 5 asistlik bir katkı sağlayarak Bundesliga'nın en fazla skora katkı sağlayan futbolcuları arasına girdi.

Alman futbol efsanesi Karl-Heinz Rummenigge'nin kardeşi olan ve Dortmund, Bayern Münih gibi takımların formasını yıllarca terleten Michael Rummenigge, Bundesliga'da yılın transferi olarak Max Kruse'u seçmişti.

"Union Berlin, sezonun en iyi transferini yapmış. Tebrik etmek gerekiyor. Max Kruse'den daha iyi bir transfere çok nadiren rastlarsınız. Max Kruse, bir sokak futbolcusu ve yaptığı işten büyük keyif alıyor. Union, onun için en doğru kulüp. 10 gol ve 5 asist rakamları bunu doğruluyor. Union'un sezonu, Max Kruse'nin performansıyla harika geçiyor. Asla hızlı bir oyuncu değil ama teknik açıdan çok güçlü ve müthiş zeki!"

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga
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