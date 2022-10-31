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Max Verstappen bunu da yaptı! Michael Schumacher'i geride bıraktı, F1 tarihine geçti...

31.10.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. 25 yaşındaki Verstappen böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı. İşte detaylar...

Max Verstappen bunu da yaptı! Michael Schumacher'i geride bıraktı, F1 tarihine geçti...

Sezonun 20. mücadelesi, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı.

MICHAEL SCHUMACHER'İ GERİDE BIRAKTI!

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25 yaşındaki Verstappen böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.

Liderin 15.1 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Mercedes takımı) 2'nci, takım arkadaşı Verstappen'den 18.1 saniye sonra finişe gelen Sergio Perez ise 3. oldu.

Verstappen'in pilotlar, Red Bull'un ise takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da düzenlenecek.

Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

  1. Max Verstappen (Hollanda): 416 puan

  2. Sergio Perez (Meksika): 280

  3. Charles Leclerc (Monako): 275

  4. George Russell (Büyük Britanya): 231

  5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 216

Takımlar

  1. Red Bull: 696

  2. Ferrari: 487

  3. Mercedes: 447

  4. Alpine: 153

  5. McLaren: 146
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