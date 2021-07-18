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Max Verstappen Lewis Hamilton'ı topa tuttu

18.07.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın temasıyla kontrolden çıkarak yarış dışında kalan Max Verstappen, Britanyalı pilotu topa tuttu.

Max Verstappen Lewis Hamilton'ı topa tuttu

Lewis Hamilton'ın çarpmasıyla yarış dışı kalan ve hastanelik olan Hollandalı pilot Max Verstappen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla rakibine tepki gösterdi.

Lewis Hamilton'a verilen 10 saniyelik cezanın adaletli olmadığını belirten Max Verstappen, "İyiyim. Bu şekilde yarış dışı kaldığım için üzgünüm. Lewis'e verilen ceza, yaptığı tehlikeli hamleyi düşündüğümüzde adaletli değil. Ben hastanedeyken onların yaptığı kutlamaları izlemek, bana saygı ve sportmenlik dışı geldi." ifadelerini kullandı.

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YARIŞTA NE OLDU?

Yarışa ilk sırada başlayan Verstappen'le henüz ilk etapta liderlik mücadelesine giren Hamilton'ın araçları arasında ilk turdaki virajda temas yaşandı. Verstappen'in aracı, Hamilton'ın teması sonrasında kontrolden çıkarak sol taraftaki bariyerlere çarptı ve Hollandalı pilot, yarış dışı kaldı. Verstappen tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, bariyerdeki büyük hasar nedeniyle yarış, kırmızı bayrakla durduruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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