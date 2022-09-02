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Maxi Gomez kimdir, aslen nereli? Trabzonspor'a transfer olan Maxi Gomez kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

02.09.2022 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maxi Gomez'in hayatı merak edilmeye başlandı. Trabzonspor'a transfer olmasının ardından ünlü yıldızın yaşı ve memleketi gibi konular sorgulanıyor. Peki Maxi Gomez kimdir, aslennereli? Maxi Gomez kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

Maxi Gomez kimdir, aslen nereli? Trabzonspor'a transfer olan Maxi Gomez kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Maximiliano Gómez González adıyla da tanınan Maxi Gomez, Defensor, Celta Vigo ve Valencia takımlarında forma giymiştir. Ünlü yıldızın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından hayatı merak ediliyor.

MAXI GOMEZ KİMDİR?

Maxi Gomez, 14 Ağustos 1996 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi. Defensor Sporting ile kariyerine başlayan Maxi Gomez, forvet mevkisinde forma giymektedir. Maxi Gomez, şu takımlarda forma giymiştir;

Profesyonel kariyeri

Yıllar Takım Maç (Gol)
2015-2017 Defensor Sporting 47 (28)
2017-2019 Celta Vigo 71 (30)
2019-2022 Valencia 93 (22)

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