Maxi Lopez’den Wanda için şok iddia: Icardi yokken beni arıyor

Icardi'nin kız kardeşi de bu tartışmalara katıldı ve Wanda'ya yüklendi.

Futbol dünyasını sarsan ikinci aldatma skandalı

Bir dönem Arjantin futbolunun en önemli isimlerinden olan Maxi Lopez ile evlenerek futbol dünyasında adını duyuran Wanda Nara, daha sonra sürekli skandallar ile gündeme geldi. Maxi Lopez ile evli olduğu sırada, o dönemde Arjantinli futbolcu ile takım arkadaşı olan Mauro Icardi’ya yakınlaştığı söylentileri başlamıştı. Nitekim Wanda Nara Maxi Lopez’den boşanma kararı almasının arkasında Mauro Icardi ile evlenmişti.

Bu dramanın üstünden yıllar geçti. Ancak söz konusu aşk üçgeni hala yeni skandallarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Maxi Lopez, Arjantin basınına 3 çocuğunun annesi Wanda Nara hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Eski eşi Wanda'nın Icardi kampta olduğunda arayıp kendisini çağırdığını öne süren Lopez, (Brezilyada top koşturuyor) "Çocuklarımla vakit geçirmek için tatillerimi İtalya'da geçiriyorum. Ama her seferinde çocuklarımla kurmak istediğim ilişkiye zarar vermeye çalışıyor" diye konuştu.

"Bu bir oyunmuş gibi davranıyor. Kocası takımla birlikteyken arıyor ya da eve çağırıyor. Bana çocuklar için kötü olan şeyler yaptırmaya çalışıyor."

Eski kocasının bu sözlerine Wanda Nara'dan çok sert tepki geldi: "Max röportajlarda benden daha önemli söyleyecek şeylerin yok mu? Futbol röportajlarına beni katmandan yoruldum. En cahil insan bile Maxi Lopez'in açıklamalarına inanmaz. Bir gazetenin beni ve ailemi küçük düşüren bu sözleri doğrulamadan yayınlaması utanç verici".

Öte yandan Wanda'nın görümcesi, Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi, Lopez'in tarafını tutarak Wanda Nara'ya ateş püskürdü: "Bu kadının saçmalıklarının son kurbanı. Beyninin yerinde b*k var. Ne beklenir ki? Bir psikiyatriste ihtiyacı var. Abim buna nasıl izin veriyor anlamıyorum."

Ivana Icardi, abisinin anne babasına Wanda yüzünden ilgi göstermediğini de öne sürdü.

Diğer taraftan Wanda Nara Icardi'nin menajerlik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Chelsea, Barcelona ve Real Madrid'in imza attırmak istediği golcü futbolcu bu hafta İnter ile sözleşme uzatmak için tekrar masaya oturacak. Ancak Wanda, "Inter ile anlaşmaya çok uzak olduklarını" daha önce açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Jelena Karleusa'nın Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'i Bosnalı futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı iddiası Sırp basınını sallamıştı. Jelena ile Ognjen Vranjes'in "Facetime" üzerinden çırılçıplak görüntülü konuştuğu ve ünlü şarkıcının mahrem yerlerini Vranjes'e gösterdiği iddia edildi. Jelena bu haberleri yalanlarken, Vranjes ise Jelena ile 2 yıl boyunca ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in 'FaceTime'da yaptığı o görüşmenin fotoğrafları internete düşerken, Jelena bunların gerçek olmadığını açıkladı.

Jelena, Ognjen Vranjes'in Tosic ile boşanması için bu tarz gerçek olmayan fotoğrafları internete sızdırdığını söyledi.

BENİM FOTOĞRAFLARIM DEĞİL | Jelena, Vranjes'in kendisini ölümle tehdit ettiği yazışmaları paylaştı.

Evli ve çocuklu bir kadına iftira atıldığını söyleyen Jelena, kendisiyle ilgili fotoğrafların gerçek olmadığını, görüntülerin photoshop olduğunu iddia etti.

VRANJES AĞLIYOR | Ayrıca Jelena, Vranjes'in kendisi ile birlikte olması için ağlayan bir fotoğraf attığını da iddia etti.

Seksi şarkıcı, Bosnalı futbolcunun kendisine cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini de kişisel hesabından paylaştı.

TOSIC FARK ETTİ Mİ? | Vranjes'in konserini izlemeye gittiği Jelena'ya daha sonra mesajlar gönderdiği ve bunları fark eden Tosic'in meslektaşını ölümle tehdit ettiği öne sürülüyordu.

HESABINI VERECEKLER | Ayrılık iddiaları hakkında açıklama yapan Jelena, "İnternette dolaşan fotoğraflarla ilgili şunu söyleyeyim. Fotoğrafların çoğunda resmim bile gözükmüyor.

Fotoğraflar üzerinde shop var. Bunun içerisinde sadece bir kişi değil bir organizasyonun olduğunu düşünüyorum. Kim varsa bunun hesabını da verecek. Tosic ile de evliliğimizde hiçbir sorun yok" dedi.

Tosic ise Instagram'dan "Kimseyi ne tehdit ettim ne de aradım. Gazetecilerden kendilerini zorlamamalarını rica ediyorum. Düşmanlarımız için sadece uzun bir yaşam ve başarı diliyorum" mesajını paylaştı.

Jelena'nın telefonundan bazı fotoğraflarının çalındığı ya da photosop olduğu iddiası ise belirsizliğini koruyor.

İki yıl boyunca birçok yer gezdik. Beni Atina’da ziyaret etti, beni evinde de ağırladı. Şimdi kirli çamaşırlarını inkar edip ağlıyor.

Söylediğim her şeyi kanıtlamaya hazırım. Jelena'yı bu ilişkiye zorlamadım her şey karşılıklı oldu. Tüm bunlara maruz kalan ailem için çok üzgünüm.