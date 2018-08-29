Maximiliano Olivera'nın menajerinin Fenerbahçe için İstanbul'da olduğu iddia edildi!

Transfer döneminin bitmesine 2 gün kala, Fenerbahçe'de büyük hareketlilik yaşanıyor. Bugün Diego Reyes ve Michael Frey için imza töreni düzenleyen Sarı-Lacivertliler'de Sportif Direktör Damien Comolli, 2-3 transfer hamlesinin daha geleceğine yönelik sinyaller vermişti.
Transfer yapılacak mevkilerden biri olan sol bek pozisyonu için Fenerbahçe'nin Fiorentina'lı oyuncu Maximiliano Olivera ile görüştüğü iddia edildi.
Peru basınına yansıyan habere göre, Sarı-Lacivertli kulübün, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
(Fanatik)
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