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Maximiliano Olivera'nın menajerinin Fenerbahçe için İstanbul'da olduğu iddia edildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Maximiliano Olivera oldu. Fiorentina forması giyen Uruguaylı futbolcunun menajerinin görüşme yapmak için İstanbul'da olduğu iddia ediliyor.

Maximiliano Olivera'nın menajerinin Fenerbahçe için İstanbul'da olduğu iddia edildi!

Transfer döneminin bitmesine 2 gün kala, Fenerbahçe'de büyük hareketlilik yaşanıyor. Bugün Diego Reyes ve Michael Frey için imza töreni düzenleyen Sarı-Lacivertliler'de Sportif Direktör Damien Comolli, 2-3 transfer hamlesinin daha geleceğine yönelik sinyaller vermişti.

Transfer yapılacak mevkilerden biri olan sol bek pozisyonu için Fenerbahçe'nin Fiorentina'lı oyuncu Maximiliano Olivera ile görüştüğü iddia edildi.

Peru basınına yansıyan habere göre, Sarı-Lacivertli kulübün, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe fiorentina Maximiliano Olivera

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