Maya Hawke disleksi olduğunu açıkladı

Stranger Things dizisinde 'Robin Buckley' karakterini canlandıran oyuncu Maya Hawke, bir radyo programında kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.



Hawke, disleksi (okuma ve öğrenme bozukluğu) olduğunu söyleyerek bu yüzden çocukken yaşadığı zorluklardan bahsetti.

22 yaşındaki oyuncu, okumayı geç öğrendiği için okuldan atıldığını ve uzun bir süre de öğrenemediğini belirterek şu şekilde konuştu:

görüyorum. Çocuk yaşlarda oldukça zorlandım. Okumayı öğrenemediğim için okuldan atılmıştım ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara özel okula geçmiştim. Okumayı öğrenmek uzun zamanımı aldı ve hala sınırlıyım.

Maya Hawke, eğitim yaşantısında üst sınıflara geçtiğinde daha düşük okuma gruplarına katılmak zorunda kaldığını söyledi.

Hawke, ayrıca okuldaki çocukların zorbalığına da maruz kaldığını belirtti.

