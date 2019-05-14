Mayıs ayında alabileceğiniz en ucuz SUV’ler

Peki uygun fiyatlara SUV tarzı bir araç almak mümkün mü? Açık konuşmak gerekirse, günümüzde sıfır sedan ya da HB otomobiller ile sıfır SUV modelleri arasında öyle büyük birfark bulunmuyor.Dolayısıyla sıfır otomobil almak isteyenler SUV tarzındaki modelleri de değerlendirme kapsamına alabilirler.Bu yazımızda en ucuz SUV modelleri için hazırladığımız listeyi sizlerle paylaşacağız.
Elbette bu listede öyle 100.000 TL altı pek model yok. Hatta 100.000TL altı tek modelin Dacia Duster olduğunu da söyleyebiliriz. Genel SUV pazarı 140.000TL seviyelerinden başlayan fiyatlarla şekilleniyor. Ş
Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en ucuz SUV modelleri listemiz ile başbaşa bırakalım.
Dacia Duster
Model: Comfort 1.6 16V 115 bg 4×2
Satış Fiyatı: 98.900 TL
Toyota CH-R
Model: 1.2 Turbo 4×2 Advance
Satış Fiyatı: 130.900 TL
Nissan Qashqai
Model: 1.2 Dig – T VisiaSatış Fiyatı: 119.900 TL
Kia Sportage
Model: Cool 1.6L 4×2
Satış Fiyatı: 132.200 TL
Hyundai Tucson
Model: 1.6 CRDi Style Plus
Satış Fiyatı: 175.000 TL
Renault Kadjar
Model: Touch Roof 1.2 TCe EDC 130bg
Satış Fiyatı: 167.700 TL
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