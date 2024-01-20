Mazhar Alanson ile Fuat Güner sahnelere dönüyor! Buruk konser müjdesini 'Kaderde bu varmış' notuyla duyurdular

Lenf kanseri nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanan Özkan Uğur tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Uğur'un vefatının ardından sahnelere ara veren Mazhar Alanson ile Fuat Güner duygusal bir mesajla konser vereceklerini duyurdu.

Alanson, paylaşımına "Kaderde bu varmış, en başa dönmek... İçimizde Özkan'la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile, delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Fuat ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!" notunu düştü.

Güner ise "Kaderde bu varmış, en başa dönmek. İçimizde Özkan'la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Mazhar ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!" ifadelerini kullandı.









