Mazhar Alanson oğlu Hilmi Alanson'u evlendirdi

Mazhar Alanson oğlunu evlendirdi. Yapımcı Hilmi Alanson, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandığı Kübra Çiçek’le önceki akşam Beşiktaş’taki Hotel Raffles İstanbul’da nikâh masasına oturdu.

Düğünün davetlileri arasında ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur da vardı. Mazhar Alanson, oğlunun mutlu gününden bir kareyi Instagram hesabı üzerinden, "Allah mesut etsin oğlumuz Hilmi ve gelinimiz Kübra " notuyla paylaştı.

Oğlunun mutlu gününde 2002’de boşandığı Mazhar Alanson’un soyadını kullanmaya devam eden Hale Alanson da yer aldı.

